Какой подарок выбрать на День святого Валентина по знаку зодиака: 12 лучших идей от астролога
Выбрать подарок ко Дню святого Валентина непросто. Life.ru рассказывает, какие сюрпризы порадуют каждый знак зодиака и растопят сердце любимого.
Выбрать подарок ко Дню святого Валентина — это либо лёгкая прогулка, либо пытка с неизвестным сроком окончания. Для тех, кто не хочет часами ломать голову и гуглить, «что подарить, если у человека уже всё есть», есть секретное оружие — астрология. Если верить звёздам, одним нужна роскошь, другим — приключения, а третьим вообще можно подарить открытку, сделанную своими руками, и будет им счастье. Рассказываем, какие сюрпризы растопят сердца представителей всех знаков зодиака.
Знак зодиака Овен — только люкс
Лучшие подарки ко Дню святого Валентина для каждого знака зодиака: Овен и 14 февраля. Фото © «Шедеврум»
Овны любят быть в центре внимания. Никаких посредственных подарков! Им нужны брендовые вещи, ювелирка, дорогие аксессуары или сертификат в бутик. Совместная фотосессия? Да! Портрет на стену? Вполне в духе Овна. А если душа просит романтики — шикарный ужин в ресторане точно зайдёт.
Знак зодиака Телец — польза и релакс
Как рассказывает астролог Наталья Шевченко «Москве 24», Телец не любит бесполезные безделушки. Ему нужно что-то для комфорта и удовольствия. Сертификат на массаж, качественная косметика, мастер-класс по приготовлению пасты, интеллектуальная игра — всё, что доставит удовольствие и даст возможность расслабиться, зайдёт на ура.
Знак зодиака Близнецы — эффект неожиданности
Близнецы обожают, когда их удивляют. Огромный букет? Отлично! Дизайнерская вещь? Тоже хорошо. А если хочется провести время вместе, можно отправиться в кино, на выставку или просто выбрать необычное место для прогулки. Главное — не скучно!
Знак зодиака Рак — эмоции и символизм
Что подарить на День влюблённых по гороскопу: знак зодиака Рак. Фото © «Шедеврум»
Раки ценят тепло и эмоции. Отличный вариант — провести вечер на каком-нибудь крупном мероприятии, где они почувствуют энергию людей. Ещё один беспроигрышный вариант — подарок с личным смыслом, например красивая шкатулка с тайным отделением.
Знак зодиака Лев — роскошь и престиж
Если подарок не вызывает «вау», он не для Льва. Этот знак зодиака обожает всё, что подчёркивает его статус. Дорогие украшения, эксклюзивный аксессуар, экскурсия по историческим местам или ужин в модном ресторане иностранной кухни — вот то, что сделает Льва счастливым.
Знак зодиака Дева — только по списку
Девы практичны — и угодить им непросто. Лучше заранее выяснить, чего они хотят, чтобы не ошибиться. Если сюрприз неизбежен, подойдут украшения класса люкс, стильные часы, антиквариат или прогулка по архитектурным местам.
Знак зодиака Весы — эстетика и эмоции
Астролог рассказала, что подарить на 14 февраля разным знакам зодиака: Весы. Фото © «Шедеврум»
Весы обожают всё изящное и необычное. Они оценят поход в ресторан с экзотической кухней, юмористический концерт или даже романтический вечер в планетарии. А если хочется что-то вещественное, выбирайте гаджеты — Весы любят технологичные новинки.
Знак зодиака Скорпион — загадка и стиль
«Скорпиона можно позвать в этот день на мюзикл либо подарить ему духи или дорогие солнцезащитные очки», — делится астролог Наталья Шевченко.
Знак зодиака Стрелец — экшен и свобода
Стрелец не любит сидеть на месте, поэтому забудьте про мягкие пледы и милые свечки. Приключения — вот что ему нужно! Квест-комната, скалодром, спортзал, что-то экстремальное или активное — и Стрелец будет в восторге.
Знак зодиака Козерог — классика и вкус
Идеи подарков на 14 февраля по гороскопу: знак зодиака Козерог. Фото © «Шедеврум»
Козероги ценят стиль, статус и культурные события. Ужин в ресторане высокого уровня, театр, музей — это их территория. Если хочется подарить что-то материальное, выбирайте стильные предметы для интерьера: картину, редкую книгу или необычную вазу.
Знак зодиака Водолей — движение и дружба
Водолеи обожают активный отдых и компанию. Идеально — пригласить их покататься на сноуборде или коньках, а вечером устроить вечеринку с настольными играми. Их главное правило — чем веселее, тем лучше.
Знак зодиака Рыбы — нежность и творчество
Как подобрать идеальный подарок ко Дню святого Валентина по гороскопу: знак зодиака Рыбы. Фото © «Шедеврум»
Рыбы — самые романтичные натуры. Лучший подарок — что-то, сделанное своими руками. Они оценят искренность и душу, вложенные в сюрприз. А если хочется провести время вместе, выбирайте прогулку на природе — свежий воздух и спокойствие идеально подойдут этому знаку, делится астролог Наталья Шевченко.
Но самое главное — не сам подарок, а эмоции, которые он вызывает. Иногда ужин в любимом кафе или открытка, сделанная своими руками, принесут больше радости, чем самая дорогая вещь. Внимание, искренность и забота ценятся больше любых материальных сюрпризов. Поэтому не бойтесь экспериментировать, учитывать интересы любимого человека и вкладывать в подарок душу — именно это делает его по-настоящему особенным.
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Какой подарок выбрать на 14 февраля по знаку зодиака. Фото © «Шедеврум»