В Антарктиде выявили утечки метана, способные ускорить глобальное потепление

Испанская научная экспедиция зафиксировала масштабные выбросы метана в недрах Антарктиды. Об этом сообщает газета Pais.

Исследователи обнаружили, что выбросы этого газа, который в 30 раз эффективнее углекислого газа в плане нагрева планеты, имеют размеры до 700 метров в длину и 70 метров в ширину. Экспедиция на борту судна Sarmiento de Gamboa, начавшаяся 12 января, выявила, что метан, образовавшийся около 20 тысяч лет назад в результате разложения органических веществ, высвобождается из кристаллических гидратов, находящихся в морском дне. Этот процесс связан с постледниковым поднятием континента, вызванным таянием антарктического ледяного щита.

В районе Антарктического полуострова в метановых гидратах содержится около 24 гигатонн углерода, что соответствует двум годовым глобальным выбросам человечества. Хотя подобные выбросы ранее наблюдались в Арктике, в Антарктиде они были обнаружены впервые. Ученые предупреждают, что распад метановых гидратов может привести к дестабилизации морских отложений, что, в свою очередь, может вызвать подводные оползни и цунами.

Метан является одним из самых опасных парниковых газов, и его высвобождение может ускорить глобальное потепление.