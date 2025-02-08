Учёные в панике из-за пугающей находки в Антарктиде
DM: Учёные впервые обнаружили микропластик в снегах Антарктиды
Специалисты нашли частицы микропластика в снегах Антарктиды, они обнаружены около некоторых научных баз в Антарктиде. Раньше микроскопические частицы не попадались в столь отдалённых местах, сообщает Daily Mail со ссылкой на Британскую антарктическую службу.
«Причиной этого может быть верхняя одежда или верёвки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него», — считает эколог-океанист доктор Клара Манно.
Исследование охватило три лагеря в районах ледников Юнион и Шанц. Анализ образцов снега с этих локаций выявил концентрации микропластика от 73 до 3 099 частиц на литр. Свыше 95% частиц оказались меньше 50 микрометров — это размер большинства клеток человеческого организма.
Поводом для беспокойства это является потому, что учёные не знают, как микропластик повлияет на окружающую среду в Антарктиде. Раньше ничего подобного там не находили из-за жёсткой системы контроля над ввозимыми материалами. Теперь же оказалось, что микропластиком загрязнены даже в отдалённых и строго контролируемых районах, объяснила соавтор исследования Кирсти Джонс-Уильямс. Пугающая находка доказала, что на Земле не осталось более по-настоящему нетронутых мест.
Ранее Life.ru рассказывал, что глобальное потепление может активировать более 100 вулканов на Антарктиде, которые сейчас покоятся под поверхностью Западно-Антарктического ледяного щита. Таким образом, их извержению не даёт случиться огромный толстый слой льда, но это ненадолго, если ледники продолжат таять.
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