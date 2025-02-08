Учёные в панике из-за пугающей находки в Антарктиде

Специалисты нашли частицы микропластика в снегах Антарктиды, они обнаружены около некоторых научных баз в Антарктиде. Раньше микроскопические частицы не попадались в столь отдалённых местах, сообщает Daily Mail со ссылкой на Британскую антарктическую службу.

«Причиной этого может быть верхняя одежда или верёвки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него», — считает эколог-океанист доктор Клара Манно.

Исследование охватило три лагеря в районах ледников Юнион и Шанц. Анализ образцов снега с этих локаций выявил концентрации микропластика от 73 до 3 099 частиц на литр. Свыше 95% частиц оказались меньше 50 микрометров — это размер большинства клеток человеческого организма.

Поводом для беспокойства это является потому, что учёные не знают, как микропластик повлияет на окружающую среду в Антарктиде. Раньше ничего подобного там не находили из-за жёсткой системы контроля над ввозимыми материалами. Теперь же оказалось, что микропластиком загрязнены даже в отдалённых и строго контролируемых районах, объяснила соавтор исследования Кирсти Джонс-Уильямс. Пугающая находка доказала, что на Земле не осталось более по-настоящему нетронутых мест.