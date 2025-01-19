Глобальное потепление в Антарктиде грозит извержением более 100 скрытых вулканов

Из-за изменения климата на Антарктиде могут активироваться более 100 вулканов, которые сейчас скрыты под поверхностью Западно-Антарктического ледяного щита. Огромный слой льда толщиной около 1-2 километров сдерживает их извержение, однако всё может измениться, если ледники продолжат таять. Исследование опубликовано на портале AGU.

Геохимик Элли Кунин из Университета Брауна и группа учёных провела множество экспериментов, чтобы понять взаимосвязь между таянием льда и нижлежащим ледниковым покровом. Исследования показали, что по мере уменьшения объёма льда давление на земную кору снижается. Это создаёт условия для расширения магмы в подземных вулканах, что может повлиять на окружающие горные породы и потенциально привести к усилению извержений.

При этом, даже после прекращения таяния льда остаётся повышенная сжимаемость магмы и это приводит к ещё более мощным извержениям. Они усугубляются в долгосрочной перспективе из-за перемещения магматических очагов. Учёные также планируют исследовать вопрос, как ледниково-вулканические процессы усугубляют текущие потери льда.