Учёные выяснили, что ледяной щит Антарктиды находится под угрозой

Исследование учёных из Университета Лестера и Университета Саутгемптона, опубликованное в журнале Nature Communications, выявило уязвимость антарктического ледяного щита. Эта информация подчёркивает необходимость сокращения выбросов парниковых газов для предотвращения значительной утраты льда в будущем.

Учёные провели анализ геологических кернов, собранных в рамках Интегрированной программы океанического бурения. Эти образцы содержали ископаемые микроорганизмы, фиксирующие химию океанов в виде соотношений изотопов кислорода. Их изучение позволило восстановить историю изменений объёма ледяного щита и определить временные рамки колебаний, охватывающие период от 28 до 20 миллионов лет назад.

В тот период климат Земли был теплее, а орбита планеты играла ключевую роль в изменениях ледяного покрова. Учёные обнаружили, что при более эксцентричной орбите происходили фазы быстрого таяния антарктического ледяного щита, тогда как в периоды более круговой ледяной покров оставался стабильнее. Эти изменения исследователи назвали «ритмами сердцебиения», подчёркивающими цикличность климатических колебаний.

Современные исследования показывают, что антарктический ледяной щит может быть менее стабилен, чем считалось ранее. Угрозу представляют не только естественные климатические циклы, но и антропогенные факторы, такие как выбросы парниковых газов. Если эти выбросы не будут сокращены, существует риск потери значительной части ледяного покрова, что может привести к катастрофическим изменениям климата.

Учёные подчёркивают, что для предотвращения значительных изменений необходимо принять глобальные меры по сокращению выбросов парниковых газов. Это позволит стабилизировать климат и сохранить ледяной щит Антарктиды, минимизируя риск его утраты в будущем.