Императорский пингвин приплыл из Антарктиды в Австралию, преодолев 3,4 тыс. км

Императорский пингвин приплыл из Антарктиды в Австралию. Птицу заметили местные сёрфингисты, которые и рассказали о ней специалистам. Морская птица смогла преодолеть путь длиной более 3,4 тысячи километров. Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.

Животное появилось в небольшом городе Денмарк. От Антарктиды он находится в 3434 километрах. По словам учёных Университета Западной Австралии (UWA), это самое долгое путешествие, которое когда-либо было зафиксировано этим видом.

«Одна из теорий, объясняющих столь дальнее путешествие этого пингвина, заключается в том, что он следовал за сильным течением в поисках пищи», — сказала сотрудник университета Белинда Каннелл.

Приплывший в Австралию пингвин был «истощён на момент осмотра учёными». Дорогу домой он будет искать самостоятельно, его лишь подкормят и отпустят.