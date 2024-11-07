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7 ноября, 15:20

Императорский пингвин приплыл из Антарктиды в Австралию, преодолев 3,4 тыс. км

Императорский пингвин приплыл из Антарктиды в Австралию. Птицу заметили местные сёрфингисты, которые и рассказали о ней специалистам. Морская птица смогла преодолеть путь длиной более 3,4 тысячи километров. Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.

Животное появилось в небольшом городе Денмарк. От Антарктиды он находится в 3434 километрах. По словам учёных Университета Западной Австралии (UWA), это самое долгое путешествие, которое когда-либо было зафиксировано этим видом.

«Одна из теорий, объясняющих столь дальнее путешествие этого пингвина, заключается в том, что он следовал за сильным течением в поисках пищи», — сказала сотрудник университета Белинда Каннелл.

Приплывший в Австралию пингвин был «истощён на момент осмотра учёными». Дорогу домой он будет искать самостоятельно, его лишь подкормят и отпустят.

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Ранее стало известно, что из своего дома сбежал ещё один пингвин. Малыш жил в частном зоопарке в Сочи и находился под постоянным присмотром. Нетипичная для южных регионов птица чувствовала себя более чем комфортно. Пингвин катался на волнах в Чёрном море, но к людям не приближался.

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Wikipedia

Наталья Афонина
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