Учёные нашли кости предка пингвинов и сделали удивительное открытие
Новозеландские учёные открыли новый вид пингвинов, который жил 24 млн лет назад
Изучение окаменелостей позволило учёным из новозеландского Университета Отаго открыть новый вид пингвинов, населявший планету порядка 24 миллионов лет назад. Размер скелета животных свидетельствует о том, что это были одни из самых маленьких нелетающих морских птиц ростом до 30 сантиметров. Результаты исследования опубликованы на страницах издания Journal of the Royal Society of New Zealand.
Плотность костей древних пингвинов поразительно совпала с плотностью костей их ныне живущих потомков. Этот факт позволил учёным сделать вывод о способности птиц к плаванию. Виду присвоили наименование Pakudyptes hakataramea ("Маленький ныряльщик"). Благодаря открытию оказался заполнен пробел в эволюции крыльев пингвинов, над которым биологи давно ломали голову.
А ранее учёные из Каирского университета разгадали многовековую тайну знаменитой "кричащей" мумии. Наводящее ужас выражение лица покойной египтянки объяснили трупным спазмом, возникшим в результате мучительной смерти.
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