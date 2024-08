Учёные нашли кости предка пингвинов и сделали удивительное открытие

Изучение окаменелостей позволило учёным из новозеландского Университета Отаго открыть новый вид пингвинов, населявший планету порядка 24 миллионов лет назад. Размер скелета животных свидетельствует о том, что это были одни из самых маленьких нелетающих морских птиц ростом до 30 сантиметров. Результаты исследования опубликованы на страницах издания Journal of the Royal Society of New Zealand.