Россия выиграет от тенденции на потепление, считает метеоролог
Метеоролог Позднякова: 2025 год может стать самым жарким в истории России
В давнем споре фанатов жары и холода будет поставлена окончательная точка уже в наступающем году. Климатические тенденции сложились таким образом, что 2025 год может оказаться самым жарким за всю историю России. Об этом рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
В беседе с Инфо24 она подчеркнула, что в последнее время наблюдается тренд по всей планете, когда следующий год в среднем немного теплее предыдущего. Эксперт согласилась с заявлением генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что 2025 год может стать самым жарким в истории человечества.
«У нас 2023 год был самым тёплым в северном полушарии. Теперь уже все говорят о том, что 2024 год будет самым тёплым. Поэтому есть основания заявлять, что и 2025 год может стать самым тёплым», — отметила эксперт.
Она также выразила уверенность, что для России тёплый климат лучше. По словам метеоролога, для нашей страны подобное развитие событий скорее выгодно, чем нет.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскрыл, куда россиянам ехать за снежной зимой. По словам эксперта, хороший снежный покров уже можно встретить в горах Северного Кавказа и в предгорьях Кубани.