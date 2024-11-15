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15 ноября, 14:55

Россия выиграет от тенденции на потепление, считает метеоролог

Метеоролог Позднякова: 2025 год может стать самым жарким в истории России

В давнем споре фанатов жары и холода будет поставлена окончательная точка уже в наступающем году. Климатические тенденции сложились таким образом, что 2025 год может оказаться самым жарким за всю историю России. Об этом рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

В беседе с Инфо24 она подчеркнула, что в последнее время наблюдается тренд по всей планете, когда следующий год в среднем немного теплее предыдущего. Эксперт согласилась с заявлением генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что 2025 год может стать самым жарким в истории человечества.

«У нас 2023 год был самым тёплым в северном полушарии. Теперь уже все говорят о том, что 2024 год будет самым тёплым. Поэтому есть основания заявлять, что и 2025 год может стать самым тёплым», — отметила эксперт.

Она также выразила уверенность, что для России тёплый климат лучше. По словам метеоролога, для нашей страны подобное развитие событий скорее выгодно, чем нет.

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Борис Эльфанд
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