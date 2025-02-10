Учёные в панике. Чем грозит Европе тающий «ледник Судного дня» Шельфовый ледник Туэйтса в Антарктиде учёные называют «ледником Судного дня». Когда он растает, системе тёплых течений в океане придёт конец. 9 февраля, 21:35 Ледник Туэйтса — это один из самых больших ледников в Западной Антарктиде. Обложка © Wikipedia / NASA

Ледник Туэйтса — барьер на пути катастрофы

Ледник Туэйтса — это один из самых больших шельфовых ледников системы WAIS — огромного Западно-Антарктического ледникового щита. Его длина по побережью Антарктики составляет 120 километров. Ледник впадает в море Амундсена неподалёку от вулкана Мерфи.

Это гигантское образование. Его площадь составляет 120 тысяч километров, а запас льда таков, что, если ледник Туэйтса растает, уровень Мирового океана поднимется на 65 сантиметров. Но это не беда. Беда в том, что ледник Туэйтса является естественным барьером на пути тёплой морской воды. Когда он растает, вода хлынет в чашу Западно-Антарктического ледникового щита, которая находится ниже уровня моря. Это приведёт к резкому исчезновению льда на огромных территориях Антарктиды и к повышению уровня моря уже не на 65 сантиметров, а на 70 метров. Это будет переломным моментом в потеплении климата Земли. Дальше население Земли ждёт катастрофа.

Ледник Туэйтса сдерживает тёплую морскую воду. Фото © ТАСС / ZUMA

До сих пор европейские учёные считали, что таяние «ледника Судного дня» может занять двести или даже тысячу лет. Но исследования 2024 года действительно ввергают в панику — речь может идти о ближайшем времени.

Катастрофа за пять лет

В течение последних лет ледник терял примерно по 50 миллиардов кубических метров льда ежегодно. За последние 10 лет он стал меньше на 600 миллиардов кубических метров. Руководитель отдела наук о Земле Европейского космического агентства Марк Дринкуотер ещё пять лет назад заявлял, что 24% ледника находится под угрозой исчезновения.

Но последние исследования дают понять, что речь идёт о том, что ледник стремительно теряет сцепление с отмелью, на нём появилась огромная трещина — ледник должен вот-вот расколоться. Сеть более мелких трещин со скоростью два километра в год распространяется на его центральную часть. Исследования показывают, что обрушение большой части ледника может произойти в ближайшие пять лет.

Нас спасёт геоинженерия. Ну или не спасёт

Попадание огромных масс ледяной воды в океан может привести не только к поднятию уровня моря — к этому можно хотя бы подготовится, — но и к фактическому уничтожению системы тёплых и холодных течений, которую называют Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (АМОЦ).

В систему входит и тёплое течение Гольфстрим — благодаря чему в Европе такие тёплые зимы. Его исчезновение может привести к оледенению Европы и к распространению льдов на севере России. А это не шутки: есть вероятность образования подпорной ледяной стены на пути великих сибирских рек. Огромные пространства континентов Азии и Европы могут быть затоплены. Мнения учёных по поводу того, что нужно делать, разделились.

Обрушение ледника Туэйтса может произойти в ближайшие пять лет. Фото © ТАСС / ZUMA

Одни считают, что нужно все силы бросить на защиту ледника и развитие зелёной энергетики. Например, закрыть ледник специальными белыми одеялами.

Вторые верят, что спасение человечества — в особых геоинженерных сооружениях, которые следует возвести на дне шельфа. Барьер, поставленный на фундамент на морском дне, не пустит к леднику тёплые океанические воды. Таяние замедлится. Профессор Арктического центра в Университете Лапландии Джон Мур считает, что на строительство уйдёт от 15 до 30 лет, поэтому начинать надо прямо сейчас.

Третьи указывают на тот факт, что подобное строительство может быть неэффективным.

Четвёртые доказывают, что таяние «ледника Судного дня» может быть вызвано не только тёплым океаническим течением, но и геотермальными причинами. Проще говоря, ледник Туэйтса тает, потому что «подогревается» снизу теплом Земли. И тогда геоинженерные сооружения бесполезны.

Сооружения — компресс для больного

В 2024 году в США состоялись две конференции, посвящённые вопросу разрушения ледника Туэйтса, в которых приняли участие десятки гляциологов с Американского континента и из Европы. Профессор геофизических наук Чикагского университета Дуглас Макейел старался уверить коллег, что затраты на сооружения будут не так уж и велики.

«Согласно предварительным данным, фактические инженерные работы могут быть меньше, чем можно подумать, — сказал он. — Леднику Туэйтса в Антарктиде могут потребоваться всего лишь 50 миль донных сетей и завесей, которые могут изменить ситуацию».

Учёные считают, что ледник Туэйтса можно подпереть инженерными конструкциями. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Geoengineering

Геофизик предлагает сделать завеси из пузырьков воздуха, проложив по дну моря Амундсена воздухопровод и закачивая в него холодный воздух. И хотя его идеи сначала были приняты скептически, теперь многие гляциологи считают, что в них есть здравый смысл. Но при этом учёные из Европы подчёркивают, что даже геоинженерные сооружения являются лишь временным средством, компрессом, который лишь на какое-то время может облегчить ситуацию. Настоящее же лекарство — это сокращение выбросов.

Российские учёные имеют своё мнение

Оставим в стороне политическую подоплёку шумихи вокруг ледника Туэйтса и тот факт, что некоторые влиятельные группировки на Западе давно хотели бы сократить не только выбросы, но и население планеты. У российских учёных своё мнение по поводу «ледника Судного дня» — и оно отличается от мнения европейских учёных.

Например, научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук Олег Степаньян заявляет, что объёмы воды, которые поступят в океан в случае таяния ледника Туэйтса, — это капля в море. А президент Академии наук, океанолог Геннадий Матишов считает, что к 2050 году нашу планету ждёт резкое похолодание. А это значит, что ледник будет таять в течение тысяч лет.

Впрочем, не все так беспечны. Например, учёный Руслан Шарафутдинов, являющийся директором Института экологии и географии Сибирского федерального университета, согласен, что таяние ледника Туэйтса грозит человечеству серьёзными проблемами — и уровень моря поднимется минимум на три метра.

Авторы Майя Новик