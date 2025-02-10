Учёные в панике. Чем грозит Европе тающий «ледник Судного дня»
Шельфовый ледник Туэйтса в Антарктиде учёные называют «ледником Судного дня». Когда он растает, системе тёплых течений в океане придёт конец.
Ледник Туэйтса — это один из самых больших ледников в Западной Антарктиде. Обложка © Wikipedia / NASA
Ледник Туэйтса — барьер на пути катастрофы
Ледник Туэйтса — это один из самых больших шельфовых ледников системы WAIS — огромного Западно-Антарктического ледникового щита. Его длина по побережью Антарктики составляет 120 километров. Ледник впадает в море Амундсена неподалёку от вулкана Мерфи.
Это гигантское образование. Его площадь составляет 120 тысяч километров, а запас льда таков, что, если ледник Туэйтса растает, уровень Мирового океана поднимется на 65 сантиметров. Но это не беда. Беда в том, что ледник Туэйтса является естественным барьером на пути тёплой морской воды. Когда он растает, вода хлынет в чашу Западно-Антарктического ледникового щита, которая находится ниже уровня моря. Это приведёт к резкому исчезновению льда на огромных территориях Антарктиды и к повышению уровня моря уже не на 65 сантиметров, а на 70 метров. Это будет переломным моментом в потеплении климата Земли. Дальше население Земли ждёт катастрофа.
Ледник Туэйтса сдерживает тёплую морскую воду. Фото © ТАСС / ZUMA
До сих пор европейские учёные считали, что таяние «ледника Судного дня» может занять двести или даже тысячу лет. Но исследования 2024 года действительно ввергают в панику — речь может идти о ближайшем времени.
Катастрофа за пять лет
В течение последних лет ледник терял примерно по 50 миллиардов кубических метров льда ежегодно. За последние 10 лет он стал меньше на 600 миллиардов кубических метров. Руководитель отдела наук о Земле Европейского космического агентства Марк Дринкуотер ещё пять лет назад заявлял, что 24% ледника находится под угрозой исчезновения.
Но последние исследования дают понять, что речь идёт о том, что ледник стремительно теряет сцепление с отмелью, на нём появилась огромная трещина — ледник должен вот-вот расколоться. Сеть более мелких трещин со скоростью два километра в год распространяется на его центральную часть. Исследования показывают, что обрушение большой части ледника может произойти в ближайшие пять лет.
Нас спасёт геоинженерия. Ну или не спасёт
Попадание огромных масс ледяной воды в океан может привести не только к поднятию уровня моря — к этому можно хотя бы подготовится, — но и к фактическому уничтожению системы тёплых и холодных течений, которую называют Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (АМОЦ).
В систему входит и тёплое течение Гольфстрим — благодаря чему в Европе такие тёплые зимы. Его исчезновение может привести к оледенению Европы и к распространению льдов на севере России. А это не шутки: есть вероятность образования подпорной ледяной стены на пути великих сибирских рек. Огромные пространства континентов Азии и Европы могут быть затоплены. Мнения учёных по поводу того, что нужно делать, разделились.
Обрушение ледника Туэйтса может произойти в ближайшие пять лет. Фото © ТАСС / ZUMA
- Одни считают, что нужно все силы бросить на защиту ледника и развитие зелёной энергетики. Например, закрыть ледник специальными белыми одеялами.
- Вторые верят, что спасение человечества — в особых геоинженерных сооружениях, которые следует возвести на дне шельфа. Барьер, поставленный на фундамент на морском дне, не пустит к леднику тёплые океанические воды. Таяние замедлится. Профессор Арктического центра в Университете Лапландии Джон Мур считает, что на строительство уйдёт от 15 до 30 лет, поэтому начинать надо прямо сейчас.
- Третьи указывают на тот факт, что подобное строительство может быть неэффективным.
- Четвёртые доказывают, что таяние «ледника Судного дня» может быть вызвано не только тёплым океаническим течением, но и геотермальными причинами. Проще говоря, ледник Туэйтса тает, потому что «подогревается» снизу теплом Земли. И тогда геоинженерные сооружения бесполезны.
Сооружения — компресс для больного
В 2024 году в США состоялись две конференции, посвящённые вопросу разрушения ледника Туэйтса, в которых приняли участие десятки гляциологов с Американского континента и из Европы. Профессор геофизических наук Чикагского университета Дуглас Макейел старался уверить коллег, что затраты на сооружения будут не так уж и велики.
«Согласно предварительным данным, фактические инженерные работы могут быть меньше, чем можно подумать, — сказал он. — Леднику Туэйтса в Антарктиде могут потребоваться всего лишь 50 миль донных сетей и завесей, которые могут изменить ситуацию».
Учёные считают, что ледник Туэйтса можно подпереть инженерными конструкциями. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Geoengineering
Геофизик предлагает сделать завеси из пузырьков воздуха, проложив по дну моря Амундсена воздухопровод и закачивая в него холодный воздух. И хотя его идеи сначала были приняты скептически, теперь многие гляциологи считают, что в них есть здравый смысл. Но при этом учёные из Европы подчёркивают, что даже геоинженерные сооружения являются лишь временным средством, компрессом, который лишь на какое-то время может облегчить ситуацию. Настоящее же лекарство — это сокращение выбросов.
Российские учёные имеют своё мнение
Оставим в стороне политическую подоплёку шумихи вокруг ледника Туэйтса и тот факт, что некоторые влиятельные группировки на Западе давно хотели бы сократить не только выбросы, но и население планеты. У российских учёных своё мнение по поводу «ледника Судного дня» — и оно отличается от мнения европейских учёных.
Например, научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук Олег Степаньян заявляет, что объёмы воды, которые поступят в океан в случае таяния ледника Туэйтса, — это капля в море. А президент Академии наук, океанолог Геннадий Матишов считает, что к 2050 году нашу планету ждёт резкое похолодание. А это значит, что ледник будет таять в течение тысяч лет.
Впрочем, не все так беспечны. Например, учёный Руслан Шарафутдинов, являющийся директором Института экологии и географии Сибирского федерального университета, согласен, что таяние ледника Туэйтса грозит человечеству серьёзными проблемами — и уровень моря поднимется минимум на три метра.