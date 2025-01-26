Белое чудовище. Гигантский ледник с посёлком-призраком несётся к британскому острову Тридцать лет стоявшая на мели огромная глыба недавно отделилась от морского дна и сейчас плывёт к территории Великобритании. Life.ru выяснял, чего ожидать, если она достигнет берегов. 25 января, 21:25 Учёные предупредили о приближении к британскому острову гигантского ледника. Обложка © Шедеврум

На этой льдине полвека назад был причал, многочисленные небольшие дома, электростанция и даже баня, и всем этим успешно пользовались примерно полторы сотни человек: это была советская антарктическая исследовательская база «Дружная».

Антарктический айсберг А23а площадью 1967 квадратных километров в 2023 году. Фото © Wikipedia

Она проработала с 1975 по 1986 год. Тогда ледник был не «плавучим островом», как сейчас, а частью обширного шельфового ледника Фильхнера. База была сезонной, и это большая удача, что на ней никого не было в тот момент, когда ледник, на котором стоял маленький научный посёлок, откололся и уплыл в море Уэдделла.

Советская антарктическая научная станция «Дружная» (впоследствии «Дружная-1»), располагавшаяся на леднике, который позже откололся. Фото © aari.ru

Когда его нашли на спутниковых снимках, базы на нём не увидели, и все испугались, что она ушла на дно. Оказалось, из-за вращения ледника и сильного ветра она была полностью погребена под снегом. Оборудование базы впоследствии перенесли воздушными судами в другое место, а ледник продолжил свою удивительную историю. Правда, вскоре он сел на мель и о нём в основном позабыли на три десятка лет, но в «ковидном» 2020 году он внезапно отошёл от морского дна и пришёл в движение. С тех пор за ним пристально следят.

Текущие размеры айсберга, записанного как А23а, — 78 на 59 километров. По данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института, его площадь превышает четыре тысячи квадратных километров. Он считается крупнейшим и одним из старейших на планете. Толщину его оценивают примерно в четыре сотни метров, а массу — в триллион тонн. И всё это сейчас плывёт по Южному океану со скоростью полторы сотни метров в месяц примерно в северо-восточном направлении. По разным прогнозам, в итоге он должен попасть либо в пролив Дрейка, либо в море Скоша, и в обоих случаях — растаять там полностью. Но есть опасения, что он задержится в море Уэдделла, а это уже менее желательно.

Путь, проделанный ледником за последние годы. Фото © earthobservatory.nasa.gov

В августе 2024 года его видели кружащимся против часовой стрелки у Южных Оркнейских островов, уже в сотнях километров от Антарктического полуострова. А в середине января 2025-го ледник обнаружили в 290 километрах от Британских заморских территорий — Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов.

Стоит отметить, что вся совокупная площадь этих островов сопоставима с площадью надвигающегося в их сторону ледника, если не равна ей примерно. Живут там несколько десятков человек, в основном учёные, и они в последнее время ночи напролёт освещают прожекторами прибрежные воды, высматривая «белое чудовище» и надеясь всё-таки его не увидеть.

Как объясняют исследователи, ледник угрожает судоходству и рыболовному промыслу, а если его прибьёт к берегу, это будет, скорее всего, настоящая природная катастрофа: когда в 2004 году подобный массивный ледник точно так же сел на мель у Южной Георгии, это заблокировало тюленям и пингвинам доступ к пище, и потом на острове наблюдали печальное зрелище — множество погибших детёнышей.

Авторы Адель Романенкова