День всех влюблённых под угрозой: 14 февраля ожидается сильная магнитная буря

Романтический ужин при свечах, прогулка под звёздным небом, признания в любви… Идиллия Дня всех влюблённых в этом году рискует быть нарушена мощным космическим явлением — магнитной бурей, прогнозируемой на 14 февраля. Вместо трепета сердец некоторые могут почувствовать трепет в висках, а вместо бабочек в животе — неприятную тошноту. Влияние Солнца на земную магнитосферу — факт, признанный наукой, и предстоящая магнитная буря 14 февраля может внести свои коррективы в планы влюблённых.

Почему возникают магнитные бури

Откуда берутся магниные бури. Фото © «Шедеврум»

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, которые выбрасывают в космос потоки заряженных частиц. Достигая Земли, эти частицы взаимодействуют с её магнитным полем, вызывая колебания и возмущения. Эти возмущения, в свою очередь, могут влиять на работу электроники, спутниковой связи и, что самое главное, на самочувствие людей.

Магнитная буря 14 февраля: кому стоит заранее подготовиться к геошторму

14 февраля во время магнитной бури особенно уязвимы будут люди следующих групп. Инфографика © Life.ru

Кто же находится в зоне риска и может почувствовать негативное воздействие магнитной бури в День всех влюблённых? Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Магнитные бури могут спровоцировать скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца и обострение хронических заболеваний. Для этой категории людей 14 февраля важно быть особенно внимательными к своему здоровью, принимать прописанные лекарства и избегать стрессовых ситуаций.

Люди с метеозависимостью. Эта группа особенно чувствительна к любым изменениям погоды и геомагнитной обстановки. Магнитные бури могут вызвать у них головные боли, слабость, раздражительность, бессонницу и другие неприятные симптомы. Организм пожилых людей также более уязвим к внешним воздействиям, поэтому магнитные бури могут негативно сказаться на их самочувствии.

Люди с повышенной эмоциональностью и тревожностью. Магнитные бури могут усилить эмоциональную нестабильность, вызывая беспричинную тревогу, раздражительность и перепады настроения. В День святого Валентина это может привести к недопониманию и конфликтам в парах.

Магнитная буря 14 февраля: что нельзя делать в День всех влюблённых

Магнитная буря 14 февраля: как справиться с геоштормом в День святого Валентина. Фото © «Шедеврум»

Что же нельзя делать во время магнитных бурь, чтобы минимизировать их негативное воздействие и не испортить романтический праздник? Слишком активно заниматься спортом. Интенсивные тренировки в спортзале лучше отложить на другой день. Романтическая прогулка на свежем воздухе — гораздо более подходящий вариант для 14 февраля.

Интенсивные тренировки в спортзале лучше отложить на другой день. Романтическая прогулка на свежем воздухе — гораздо более подходящий вариант для 14 февраля. Пить много алкоголя и кофеина . Эти вещества могут усилить негативное воздействие магнитной бури на сердечно-сосудистую и нервную систему. Лучше заменить их травяным чаем или чистой водой.

. Эти вещества могут усилить негативное воздействие магнитной бури на сердечно-сосудистую и нервную систему. Лучше заменить их травяным чаем или чистой водой. Провоцировать появление стрессовых ситуаций . Конфликты, ссоры и эмоциональное перенапряжение могут усугубить негативное влияние магнитной бури. Постарайтесь создать вокруг себя спокойную и гармоничную атмосферу.

. Конфликты, ссоры и эмоциональное перенапряжение могут усугубить негативное влияние магнитной бури. Постарайтесь создать вокруг себя спокойную и гармоничную атмосферу. Мало спать. Хороший сон — лучшее лекарство от многих болезней, в том числе и от метеозависимости. Постарайтесь лечь спать пораньше и обеспечить себе комфортные условия для отдыха.

Хороший сон — лучшее лекарство от многих болезней, в том числе и от метеозависимости. Постарайтесь лечь спать пораньше и обеспечить себе комфортные условия для отдыха. Игнорировать симптомы и забывать про лекарства. Если у вас есть хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом и принимайте прописанные лекарства вовремя.

Магнитная буря 14 февраля: какой силы будет и сколько продлится

Магнитная буря 14 февраля: время и сила геошторма. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Согласно прогнозу учёных лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 14 февраля, в День всех влюблённых, нас действительно ожидает магнитная буря с силой Kp 5. Хорошая новость состоит в том, что геошторм обрушится на нас в 12 ночи и будет активен до трёх утра. Значит, есть вероятность проснуться в пятницу, 14 февраля, огурцом и не ощутить боли в голове. Плохая же новость — особо метеочувствительные люди всё равно рискуют чувствовать себя утром разбитыми.