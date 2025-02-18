Песков раскрыл обязательные условия для завершения спецоперации
Песков: Для России главное – добиться своих целей в СВО
Российская сторона должна достичь всех целей спецоперации на Украине, желательно мирным путём. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Нам главное добиться своих целей, и, конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения своих целей», — сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь пояснил, что Россия изначально выступала за мир, в отличие от Украины и Европы, готовых воевать в любом случае.
Помимо того, Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским, хотя и правомочность экс-комика как руководителя Украины вызывает сомнения. Такие договорённости надо будет серьёзно заверять юридически.
Life.ru