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Регион
18 февраля, 09:52

Песков раскрыл обязательные условия для завершения спецоперации

Песков: Для России главное – добиться своих целей в СВО

Российская сторона должна достичь всех целей спецоперации на Украине, желательно мирным путём. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Нам главное добиться своих целей, и, конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения своих целей», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь пояснил, что Россия изначально выступала за мир, в отличие от Украины и Европы, готовых воевать в любом случае.

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Помимо того, Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским, хотя и правомочность экс-комика как руководителя Украины вызывает сомнения. Такие договорённости надо будет серьёзно заверять юридически.

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Life.ru

Николай Рюмин
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