Песков раскрыл обязательные условия для завершения спецоперации

Российская сторона должна достичь всех целей спецоперации на Украине, желательно мирным путём. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Нам главное добиться своих целей, и, конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения своих целей», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь пояснил, что Россия изначально выступала за мир, в отличие от Украины и Европы, готовых воевать в любом случае.