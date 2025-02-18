Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским, но легитимность того сомнительна
Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским, хотя и правомочность экс-комика как руководителя Украины вызывает сомнения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским», — сообщил представитель Кремля на брифинге.
Песков также добавил, что юридическая фиксация договорённостей подлежит серьёзному обсуждению с учётом реальности. Легитимность Зеленского сомнительна и может оспариваться.
Напомним, что сам экс-комик прикрывается военным положением в стране, чтобы не проводить выборы президента Украины. Срок полномочий Зеленского на посту закончился ещё 20 мая 2024 года. Экс-президент Незалежной Пётр Порошенко* заявил, что выборы президента состоятся 26 октября 2025 года. По его словам, на Украине уже начинается избирательная кампания. Работу начала Центральная избирательная комиссия. Кроме того, полиграфический комбинат получил от властей задание обсчитать стоимость печати бюллетеней на выборы.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Life.ru