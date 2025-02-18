Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским, хотя и правомочность экс-комика как руководителя Украины вызывает сомнения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским», — сообщил представитель Кремля на брифинге.

Песков также добавил, что юридическая фиксация договорённостей подлежит серьёзному обсуждению с учётом реальности. Легитимность Зеленского сомнительна и может оспариваться.