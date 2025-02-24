Небензя назвал капитуляцию Киева лишь вопросом времени
Капитуляция Украины — это лишь вопрос времени. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Украинская армия понесла катастрофические потери, и капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени», — сказал дипломат.
По словам постпреда, ВСУ действуют как частная военная компания в интересах Запада. Небензя также добавил, что конфликт на Украине превратился в прокси-войну между РФ и НАТО. Кроме того, подчеркнул дипломат, пришедшие к власти республиканцы наконец-то узрели настоящее лицо Владимира Зеленского, который «абсолютно не заинтересован в мире». Глава киевского режима сегодня всеми силами цепляется за власть и боится проводить выборы, так как понимает, что у него нет шансов на победу.
А ранее Зеленский озвучил условия, при которых он уйдёт в отставку. Так, он готов оставить свой пост ради мира на Украине. Экс-комик добавил, что его отставка возможна ещё при одном условии.
ТАСС / АР / Julia Demaree Nikhinson