По словам постпреда, ВСУ действуют как частная военная компания в интересах Запада. Небензя также добавил, что конфликт на Украине превратился в прокси-войну между РФ и НАТО. Кроме того, подчеркнул дипломат, пришедшие к власти республиканцы наконец-то узрели настоящее лицо Владимира Зеленского, который «абсолютно не заинтересован в мире». Глава киевского режима сегодня всеми силами цепляется за власть и боится проводить выборы, так как понимает, что у него нет шансов на победу.