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Специальная военная операция (СВО)

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28 февраля, 09:34

Ещё один населённый пункт в Курской области встретит весну свободным от ВСУ

ВС России освободили деревню Новая Сорочина под Суджей в Курской области

Бойцы ВС РФ освободили деревню Новая Сорочина в Суджанском районе Курской области. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт Новая Сорочина», — указано в сообщении.

Новая Сорочина входит в состав Малолокнянского сельсовета. По данным на 2021 год, в деревне проживало около тысячи человек.

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Напомним, ранее ВС РФ нарушили логистику ВСУ на дороге Юнаковка — Суджа, нанеся удары по бронетехнике и автомобилям противника. Кроме того, ВС РФ загнали ВСУ в «клещи» вблизи Суджи. Четыре тысячи украинских военных рискуют оказаться в «‎котле».

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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