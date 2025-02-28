Ещё один населённый пункт в Курской области встретит весну свободным от ВСУ
ВС России освободили деревню Новая Сорочина под Суджей в Курской области
Бойцы ВС РФ освободили деревню Новая Сорочина в Суджанском районе Курской области. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
«В ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт Новая Сорочина», — указано в сообщении.
Новая Сорочина входит в состав Малолокнянского сельсовета. По данным на 2021 год, в деревне проживало около тысячи человек.
Напомним, ранее ВС РФ нарушили логистику ВСУ на дороге Юнаковка — Суджа, нанеся удары по бронетехнике и автомобилям противника. Кроме того, ВС РФ загнали ВСУ в «клещи» вблизи Суджи. Четыре тысячи украинских военных рискуют оказаться в «котле».
ТАСС / Алексей Коновалов