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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 марта, 12:51

ВСУ стянули тысячи бойцов на Покровское направление для контрудара

Mash: ВСУ готовят контрудар на Покровском направлении

На Покровском направлении ВСУ готовят контрудар, сосредоточив до 8000 бойцов элитных подразделений. По информации Mash, украинские силы намерены атаковать позиции в районе Успеновки и Удачного, планируя переброску около восьми бригад, включая дроноводов из «Птах Мадяра», «Хищников» и «Гостри Картузы». Среди них выделяются 59-я штурмовая, 32-я и 42-я механизированные бригады, а также элитные артиллерийские подразделения.

Российские войска подтягивают резервы, ожидая наступления противника, который сосредоточил около 55 батальонов в этом районе. Наша позиция находится в полуокружении с южной стороны.

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Тем временем ВСУ за всё время боёв в Курской области потеряли 64 295 военнослужащих. Кроме того, Украина лишилась 382 танков, 249 бронетранспортёров, 2 095 боевых бронированных машин и другой техники, среди которой также 13 американских HIMARS и семь установок MLRS.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Оксана Попова
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