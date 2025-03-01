ВСУ стянули тысячи бойцов на Покровское направление для контрудара
Mash: ВСУ готовят контрудар на Покровском направлении
На Покровском направлении ВСУ готовят контрудар, сосредоточив до 8000 бойцов элитных подразделений. По информации Mash, украинские силы намерены атаковать позиции в районе Успеновки и Удачного, планируя переброску около восьми бригад, включая дроноводов из «Птах Мадяра», «Хищников» и «Гостри Картузы». Среди них выделяются 59-я штурмовая, 32-я и 42-я механизированные бригады, а также элитные артиллерийские подразделения.
Российские войска подтягивают резервы, ожидая наступления противника, который сосредоточил около 55 батальонов в этом районе. Наша позиция находится в полуокружении с южной стороны.
Тем временем ВСУ за всё время боёв в Курской области потеряли 64 295 военнослужащих. Кроме того, Украина лишилась 382 танков, 249 бронетранспортёров, 2 095 боевых бронированных машин и другой техники, среди которой также 13 американских HIMARS и семь установок MLRS.
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