На Покровском направлении ВСУ готовят контрудар, сосредоточив до 8000 бойцов элитных подразделений. По информации Mash, украинские силы намерены атаковать позиции в районе Успеновки и Удачного, планируя переброску около восьми бригад, включая дроноводов из «Птах Мадяра», «Хищников» и «Гостри Картузы». Среди них выделяются 59-я штурмовая, 32-я и 42-я механизированные бригады, а также элитные артиллерийские подразделения.

Российские войска подтягивают резервы, ожидая наступления противника, который сосредоточил около 55 батальонов в этом районе. Наша позиция находится в полуокружении с южной стороны.