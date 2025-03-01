Военные Российской армии обнаружили и атаковали штаб ВСУ в селе Юнаковка Сумской области по «наводке» датских журналистов. Об этом сообщили в соцсетях представители группировки «Север».

Сообщается, что иностранные репортёры запечатлели на видео вход в штаб украинской армии. После этого российские дроноводы разведали обстановку и передали данные артиллеристам.

«Наши товарищи из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты смогли определить местоположение штаба украинской армии. Естественно, результаты анализа открытых источников были переданы компетентным специалистам. Через некоторое время по штабу ВСУ был нанесён удар ОТРК «Искандер», — говорится в сообщении.