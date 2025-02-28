Разведчики раскрыли тайное логово ВСУ и подставили под термобарический огонь «Солнцепёка»

В Харьковской области Вооружённые силы России нанесли термобарический удар по скоплению живой силы ВСУ в укрытиях. Атаковали врага бойцы из группировки войск «Север» при помощи тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк». Видео удара обнародовало Минобороны России.