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Регион
28 февраля, 13:47

Разведчики раскрыли тайное логово ВСУ и подставили под термобарический огонь «Солнцепёка»

Минобороны: В Харьковской области ТОС-1А «Солнцепёк» ударил по скоплениям ВСУ

В Харьковской области Вооружённые силы России нанесли термобарический удар по скоплению живой силы ВСУ в укрытиях. Атаковали врага бойцы из группировки войск «Север» при помощи тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк». Видео удара обнародовало Минобороны России.

ВС РФ ударили по скоплениям живой силы ВСУ. Видео © Telegram/ Минобороны России

«Военнослужащие разведывательных подразделений группировки войск «Север» обнаружили скопления живой силы ВСУ в укрытиях. Расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» группировки уничтожил позиции украинских боевиков», — указали в ведомстве.

Ранее появилось видео, как экипаж танка Т-72Б3М 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» уничтожил пункт временной дислокации и личный состав ВСУ в Херсонской области. После выполнения задачи танкисты вернулись в тыл, чтобы пополнить боекомплект и для обслуживания техники. Ещё один российский «удар возмездия» настиг группу украинских спецов по закрытым каналам связи в Константиновке в ДНР.

Беспилотник ВСУ, сбросивший ФАБ-250 под Брянском, попал на видео
Беспилотник ВСУ, сбросивший ФАБ-250 под Брянском, попал на видео
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Telegram/ Минобороны России

Полина Никифорова
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