ВСУ за всё время боёв в Курской области потеряли 64 295 военнослужащих. Кроме того, Украина лишилась 382 танков, 249 бронетранспортёров, 2 095 боевых бронированных машин и другой техники, среди которой также 13 американских HIMARS и семь установок MLRS.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 64 295 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 249 бронетранспортеров, 2 095 боевых бронированных машин, 2 264 автомобиля, 502 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США», — заявили в министерстве.

Кроме того, ВСУ лишились 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицы инженерной и другой техники.