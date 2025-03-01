Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 11:15

Потери ВСУ в курском приграничье превысили 64,2 тысячи военных

ВСУ за всё время боёв в Курской области потеряли 64 295 военнослужащих. Кроме того, Украина лишилась 382 танков, 249 бронетранспортёров, 2 095 боевых бронированных машин и другой техники, среди которой также 13 американских HIMARS и семь установок MLRS.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 64 295 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 249 бронетранспортеров, 2 095 боевых бронированных машин, 2 264 автомобиля, 502 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США», — заявили в министерстве.

Кроме того, ВСУ лишились 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицы инженерной и другой техники.

В ДНР и Днепропетровской области ВС РФ нанесли удар по формированиям ВСУ
В ДНР и Днепропетровской области ВС РФ нанесли удар по формированиям ВСУ

Ранее наши бойцы нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Атака пришлась по инфраструктуре военных аэродромов противника и складам, где хранились ударные беспилотники. Кроме того, сообщается, что ВС РФ удалось выбить ВСУ ещё из двух населённых пунктов в ДНР — Скудного и Бурлацкого.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Мария Любицкая
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar