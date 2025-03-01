В ДНР и Днепропетровской области ВС РФ нанесли удар по формированиям ВСУ
Бойцы Вооружённых сил России за сутки нанесли удары по формированиям четырёх бригад теробороны украинской армии в Донецкой народной республике (ДНР) и Днепропетровской области. Удалось нанести удары по 160 военнослужащим, а также польской самоходной артиллерийской установке Krab. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Кроме того, Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли две боевые бронированные машины и десять автомобилей.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населённые пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра Донецкой Народной Республики и Январское Днепропетровской области», — указало ведомство.
Ранее российские бойцы поразили объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удар был нанесён по инфраструктуре военных аэродромов противника и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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