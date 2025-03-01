В ДНР и Днепропетровской области ВС РФ нанесли удар по формированиям ВСУ

Бойцы Вооружённых сил России за сутки нанесли удары по формированиям четырёх бригад теробороны украинской армии в Донецкой народной республике (ДНР) и Днепропетровской области. Удалось нанести удары по 160 военнослужащим, а также польской самоходной артиллерийской установке Krab. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Кроме того, Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли две боевые бронированные машины и десять автомобилей.