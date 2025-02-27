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Специальная военная операция (СВО)

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27 февраля, 13:20

«Вытеснили оккупантов»: Появились подробности о зачистке Лебедевки ВС РФ

Бойцы ВС РФ заняли центр и пробились в восточную часть Лебедевки Курской области

Российские Вооружённые силы вошли в населённый пункт Лебедевка, расположенный под Суджей в Курской области, и продвинулись в его восточную часть. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Бойцы тульской 106-й дивизии ВДВ из ранее освобождённого Свердликово на днях прорвали оборону врага, зашли в Лебедевку, заняли центр и пробились в восточную часть, на сегодня практически зачистив её и вытеснив оккупантов», — говорится в сообщении.

В канале отмечается, что российская армия завершает штурм хутора Никольский и практически контролирует его южные границы. Кроме того, продолжается штурм Новой Сорочины и осуществляется зачистка Куриловки.

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Ранее «с полей» сообщали, что российские Вооружённые силы активно наступают на южных участках от Суджи, формируя окружение у районного центра. В ходе операций в Погребках и боёв у Сорочина позиции суджанского «полумешка» становятся всё более ограниченными. Кроме того, наши парни во время наступательной операции освободили посёлок Никольский в Курчатовском районе, где ранее были позиции ВСУ.

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Telegram / Минобороны

Александра Мышляева
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