«Вытеснили оккупантов»: Появились подробности о зачистке Лебедевки ВС РФ

Российские Вооружённые силы вошли в населённый пункт Лебедевка, расположенный под Суджей в Курской области, и продвинулись в его восточную часть. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Бойцы тульской 106-й дивизии ВДВ из ранее освобождённого Свердликово на днях прорвали оборону врага, зашли в Лебедевку, заняли центр и пробились в восточную часть, на сегодня практически зачистив её и вытеснив оккупантов», — говорится в сообщении.