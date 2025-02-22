У границ Курской области стали чаще появляться F-16 ВСУ
«Архангел Спецназа»: За неделю возросла активность F-16 ВСУ у Курской области
За последнюю неделю возросла активность истребителей F-16 у границ Курской области. Об этом пишет телеграм-канал «Архангел Спецназа».
«Если сначала они взлетали с аэродрома Васильков и долетали до границы с Сумской областью, то сейчас они приближаются ближе к российской границе. И, как правило, его сопровождают два истребителя МиГ-29», — говорится в публикации.
20 февраля такое боевое звено из трёх самолётов атаковало в направлении Свердликово. Один из МиГ-29 сбросил две управляемые авиабомбы.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как российские истребители вступили в ракетный бой с украинскими F-16. Обмен ударами происходил на большой дистанции. Со стороны наших лётчиков обошлось без потерь, а о судьбе экипажей противника точных данных нет — сведения поступают противоречивые.
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