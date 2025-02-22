У границ Курской области стали чаще появляться F-16 ВСУ

За последнюю неделю возросла активность истребителей F-16 у границ Курской области. Об этом пишет телеграм-канал «Архангел Спецназа».

«Если сначала они взлетали с аэродрома Васильков и долетали до границы с Сумской областью, то сейчас они приближаются ближе к российской границе. И, как правило, его сопровождают два истребителя МиГ-29», — говорится в публикации.

20 февраля такое боевое звено из трёх самолётов атаковало в направлении Свердликово. Один из МиГ-29 сбросил две управляемые авиабомбы.