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22 февраля, 15:39

У границ Курской области стали чаще появляться F-16 ВСУ

«Архангел Спецназа»: За неделю возросла активность F-16 ВСУ у Курской области

За последнюю неделю возросла активность истребителей F-16 у границ Курской области. Об этом пишет телеграм-канал «Архангел Спецназа».

«Если сначала они взлетали с аэродрома Васильков и долетали до границы с Сумской областью, то сейчас они приближаются ближе к российской границе. И, как правило, его сопровождают два истребителя МиГ-29», — говорится в публикации.

20 февраля такое боевое звено из трёх самолётов атаковало в направлении Свердликово. Один из МиГ-29 сбросил две управляемые авиабомбы.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как российские истребители вступили в ракетный бой с украинскими F-16. Обмен ударами происходил на большой дистанции. Со стороны наших лётчиков обошлось без потерь, а о судьбе экипажей противника точных данных нет — сведения поступают противоречивые.

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Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Юрий Лысенко
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