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Регион
21 февраля, 10:39
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В зоне СВО произошёл ракетный бой между нашими истребителями и F-16

«ВО»: Истребители ВКС России и F-16 вступили в дальний ракетный бой в зоне СВО

В зоне проведения специальной операции российские истребители вступили в ракетное противостояние с украинскими F-16. Обмен ракетами произошёл на значительном расстоянии, сообщает «Военный обозреватель».

«Потерь с российской стороны не зафиксировано. Информация о потерях противника поступает противоречивая», — отмечает издание.

По данным открытых источников, ВВС Украины располагают как минимум двумя десятками F-16, которые были переданы Данией и Нидерландами. Один из этих самолетов случайно был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot, а другой — российской системой ПВО.

Западные союзники Украины установили запрет на использование американских самолетов в непосредственной близости к линии фронта. F-16 выполняют патрулирование над западными регионами страны, занимаясь перехватом ракет и беспилотников.

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Ранее сообщалось, что Нидерланды поставили киевскому режиму новую партию истребителей F-16. Также на Украину прибыли первые Mirage 2000, их точное число неизвестно. Тем временем военные эксперты разнесли самолёты в пух и прах, назвав нерезультативными против российских сил ПВО.

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Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
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