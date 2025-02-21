В зоне СВО произошёл ракетный бой между нашими истребителями и F-16

В зоне проведения специальной операции российские истребители вступили в ракетное противостояние с украинскими F-16. Обмен ракетами произошёл на значительном расстоянии, сообщает «Военный обозреватель».

«Потерь с российской стороны не зафиксировано. Информация о потерях противника поступает противоречивая», — отмечает издание.

По данным открытых источников, ВВС Украины располагают как минимум двумя десятками F-16, которые были переданы Данией и Нидерландами. Один из этих самолетов случайно был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot, а другой — российской системой ПВО.