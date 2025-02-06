Производитель двигателей для F-16 из США выплатит миллион рублей бойцу ВС РФ

Американский производитель двигателей для истребителей F-16 Pratt & Whitney выплатит один миллион рублей бойцу российской армии, который был ранен в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Дело в том, что до начала СВО компания работала на территории России под внутренним названием ООО «Пратт энд Уитни восток». При уходе из страны они не выплатили деньги подрядчику за аренду автомобилей суммой в два миллиона рублей.

Задолженность квалифицировали в стадию взыскания. Руководство фирмы-подрядчика пообещало отдать половину от двух миллионов Николаю, который был у них юристом, но в 2024 году подписал контракт на СВО. Там он получил осколочное ранение ноги. Как только американцы выплатят деньги — боец получит долю.