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14 февраля, 23:17

В США раскрыли, как Киев устроил самострел истребителю F-16

WSJ: Украина сбила F-16 летом 2024 года из-за отсутствия системы опознавания

Истребитель F-16 Вооружённых сил Украины (ВСУ) был сбит собственным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot летом 2024 года из-за отсутствия системы опознавания. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Издание указывает, что причиной стал дружественный огонь, так как на самолётах отсутствовала тактическая сеть Link 16, которая позволяет пилотам передавать геолокацию и избегать обстрелов. Администрация Джо Байдена скрыла эту технологию, а на ЗРК Patriot систему Link 16 убрали, так как не ожидали, что F-16 передадут Украине так быстро.

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Ранее сообщалось, что Нидерланды поставили киевскому режиму новую партию истребителей F-16. Также на Украину прибыли первые Mirage 2000, их точное число неизвестно. Тем временем военные эксперты разнесли самолёты в пух и прах, назвав нерезультативными против российских сил ПВО.

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Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Артём Гапоненко
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