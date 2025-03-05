Военный эксперт перечислил Life.ru задачи ВС РФ после прорыва в Харьковскую область

Российские военные целенаправленно занимают Харьковскую область, освобождая населённые пункты один за другим, чтобы подобраться к Харькову, плацдарм для дальнейшего прорыва уже создан. Об этом Life.ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя положение дел ВС РФ в данном регионе.

Дело в том, что Харьковская область — это одна из задач, которую не афишируют. Но выполнение этих задач позволяет нам реально влиять на всю военно-политическую ситуацию на Украине. Анатолий Матвийчук Военный эксперт

«Нужно сказать, что в населённых пунктах Харьковской области мы уже создали плацдарм для нашего наступления на Харьков», — пояснил аналитик.

По его словам, чем больше земель в Харьковской области российские войска смогут освободить, тем весомее козырь спрячет в рукаве Москва в ходе последующих переговоров. Матвийчук уверен, что не все боевые задачи сейчас афишируются российской стороной, но очевидно, что работа идёт и Харьков есть в планах России.