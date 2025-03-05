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Регион
5 марта, 17:52

Военный эксперт перечислил Life.ru задачи ВС РФ после прорыва в Харьковскую область

Эксперт Матвийчук заявил, что ВС РФ уже создают плацдарм для броска к Харькову

Российские военные целенаправленно занимают Харьковскую область, освобождая населённые пункты один за другим, чтобы подобраться к Харькову, плацдарм для дальнейшего прорыва уже создан. Об этом Life.ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя положение дел ВС РФ в данном регионе.

Дело в том, что Харьковская область — это одна из задач, которую не афишируют. Но выполнение этих задач позволяет нам реально влиять на всю военно-политическую ситуацию на Украине.

Анатолий Матвийчук

Военный эксперт

«Нужно сказать, что в населённых пунктах Харьковской области мы уже создали плацдарм для нашего наступления на Харьков», — пояснил аналитик.

По его словам, чем больше земель в Харьковской области российские войска смогут освободить, тем весомее козырь спрячет в рукаве Москва в ходе последующих переговоров. Матвийчук уверен, что не все боевые задачи сейчас афишируются российской стороной, но очевидно, что работа идёт и Харьков есть в планах России.

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Как сообщалось, Российская армия продвинулась из Белгородской области, где расположен пограничный пункт пропуска Гоптовка – Нехотеевка. В итоге наши парни сумели пересечь границу с Украиной и начали закрепляться в Харьковской области.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Ольга Годуненко
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