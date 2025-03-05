Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 07:28
3629

Российская армия прорвалась в Харьковскую область с севера

«РВ»: Войска России вошли в Харьковскую область из Белгородской

Российская армия продвинулась из Белгородской области, где расположен пограничный пункт пропуска Гоптовка — Нехотеевка. В итоге наши парни сумели пересечь границу с Украиной и начали закрепляться в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В Белгородском районе расположен пограничный пункт пропуска «Гоптовка — Нехотеевка», далее расположена Казачья Лопань — Харьковской области», — рассказали военкоры.

При этом украинские военные неоднократно жаловались на незащищённость границы у контрольно-пропускного пункта и прорывы российских диверсионно-разведывательных групп. По всей видимости, командование ВСУ в расчёт эти доносы не приняло.

Армия России взяла под контроль все дороги в Белогоровку
Армия России взяла под контроль все дороги в Белогоровку

Ранее стало известно, что украинская армия осталась без связи в Харьковской области. Наши парни разгромили терминал связи Starlink. Удар был нанесён оператором дрона из группировки войск «Север». В Минобороны России подтвердили атаку ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar