Российская армия продвинулась из Белгородской области, где расположен пограничный пункт пропуска Гоптовка — Нехотеевка. В итоге наши парни сумели пересечь границу с Украиной и начали закрепляться в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В Белгородском районе расположен пограничный пункт пропуска «Гоптовка — Нехотеевка», далее расположена Казачья Лопань — Харьковской области», — рассказали военкоры.

При этом украинские военные неоднократно жаловались на незащищённость границы у контрольно-пропускного пункта и прорывы российских диверсионно-разведывательных групп. По всей видимости, командование ВСУ в расчёт эти доносы не приняло.