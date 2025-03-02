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2 марта, 14:02

Украинская армия осталась без связи в Харьковской области

МО РФ: ВС РФ уничтожили терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области

Вооружённые силы Российской Федерации оставили без связи украинскую армию в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, опубликовав видео уничтожения терминала связи Starlink.

Армия России оставила без связи ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Дроноводы оставили противника без связи», — уточнили в ведомстве.

Удар нанёс оператор дрона группировки войск «Север». Он уничтожил спутниковый терминал связи Starlink ВСУ.

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Ранее ВС РФ поразили подразделения ВСУ в окрестностях Краматорска, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад украинской армии. Потери противника составили до 320 солдат, также были уничтожены четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий, среди которых 155-мм гаубица FH-70 британского производства. Кроме того, были ликвидированы два склада с боеприпасами.

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Telegram / Минобороны России

Алена Пенчугина
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