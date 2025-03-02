Украинская армия осталась без связи в Харьковской области
МО РФ: ВС РФ уничтожили терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области
Вооружённые силы Российской Федерации оставили без связи украинскую армию в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, опубликовав видео уничтожения терминала связи Starlink.
Армия России оставила без связи ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
«Дроноводы оставили противника без связи», — уточнили в ведомстве.
Удар нанёс оператор дрона группировки войск «Север». Он уничтожил спутниковый терминал связи Starlink ВСУ.
Ранее ВС РФ поразили подразделения ВСУ в окрестностях Краматорска, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад украинской армии. Потери противника составили до 320 солдат, также были уничтожены четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий, среди которых 155-мм гаубица FH-70 британского производства. Кроме того, были ликвидированы два склада с боеприпасами.
Telegram / Минобороны России