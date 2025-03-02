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Специальная военная операция (СВО)

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2 марта, 09:31

Российские войска дали взбучку ВСУ в окрестностях Краматорска

Минобороны: ВС РФ поразили подразделения ВСУ в окрестностях Краматорска

Российские военные поразили подразделения ВСУ в окрестностях Краматорска, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом проинформировало Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Предтечено, Шевченко, Северск, Марково, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери украинской стороны составили до 320 солдат, а также были уничтожены четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий, среди которых 155-мм гаубица FH-70 британского производства. Кроме того, были ликвидированы два склада с боеприпасами.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ за прошедшие сутки нанесли удары по объектам газопереработки, которые играют ключевую роль в поддержке предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, удары были направлены на скопления личного состава и техники противника в 147 районах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Наталья Демьянова
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