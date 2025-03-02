Российские войска дали взбучку ВСУ в окрестностях Краматорска

Российские военные поразили подразделения ВСУ в окрестностях Краматорска, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом проинформировало Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Предтечено, Шевченко, Северск, Марково, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери украинской стороны составили до 320 солдат, а также были уничтожены четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий, среди которых 155-мм гаубица FH-70 британского производства. Кроме того, были ликвидированы два склада с боеприпасами.