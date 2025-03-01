ВСУ ударили БПЛА по машине скорой помощи в российском регионе
Хинштейн: Дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области
Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня удар нацистов пришёлся по Хомутовскому району — в результате атаки дрона на автомобиль скорой медицинской помощи у машины посечено стекло и зеркало заднего вида», — написал он в телеграм-канале.
Врио главы региона уточнил, что медики не пострадали. Хинштейн дополнил, что ещё одна атака пришлась на Беловский район. Там FPV-дроны ВСУ ударили по грузовику и легковушке. В результате атаки повредились оба кузова. Раненых и погибших нет.
А ранее Life.ru сообщал, что в Курской области два дома загорелись после атаки украинского дрона. По словам Александра Хинштейна, раненых нет, так как там никто не проживал.
Life.ru