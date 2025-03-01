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1 марта, 12:11

ВСУ ударили БПЛА по машине скорой помощи в российском регионе

Хинштейн: Дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня удар нацистов пришёлся по Хомутовскому району в результате атаки дрона на автомобиль скорой медицинской помощи у машины посечено стекло и зеркало заднего вида», — написал он в телеграм-канале.

Врио главы региона уточнил, что медики не пострадали. Хинштейн дополнил, что ещё одна атака пришлась на Беловский район. Там FPV-дроны ВСУ ударили по грузовику и легковушке. В результате атаки повредились оба кузова. Раненых и погибших нет.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Курской области два дома загорелись после атаки украинского дрона. По словам Александра Хинштейна, раненых нет, так как там никто не проживал.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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