ВСУ ударили БПЛА по машине скорой помощи в российском регионе

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня удар нацистов пришёлся по Хомутовскому району — в результате атаки дрона на автомобиль скорой медицинской помощи у машины посечено стекло и зеркало заднего вида», — написал он в телеграм-канале.

Врио главы региона уточнил, что медики не пострадали. Хинштейн дополнил, что ещё одна атака пришлась на Беловский район. Там FPV-дроны ВСУ ударили по грузовику и легковушке. В результате атаки повредились оба кузова. Раненых и погибших нет.