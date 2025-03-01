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1 марта, 00:16

Украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде

Пострадавший коммерческий объект в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Пострадавший коммерческий объект в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинский беспилотник атаковал Белгород, ударив по коммерческому объекту. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших.

«Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании повреждён фасад. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи», — написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, на месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

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Ранее Life.ru рассказывал, что над Россией вечером последнего дня зимы было сбито 70 беспилотников. С 17:44 до 19:45 мск ликвидировали 53 дрона, с 20:05 до 22:30 мск — ещё 17.

Артур Лапсаков
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