Украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде

Украинский беспилотник атаковал Белгород, ударив по коммерческому объекту. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших.

«Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании повреждён фасад. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи», — написал глава региона в телеграм-канале.