Обломки сбитого беспилотника влетели в квартиру жилой многоэтажки в Тверской области

Один из сбитых в Тверской области украинских беспилотников влетел в жилой дом в городе Удомля. Об этом пишет SHOT.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Пострадала квартира на шестом этаже девятиэтажки на улице Автодорожная.

Пострадавшая от обломков беспилотника квартира в городе Удомля. Фото © Life.ru

Пострадавшая от обломков беспилотника квартира в городе Удомля. Фото © Life.ru

Пострадавшая от обломков беспилотника квартира в городе Удомля. Фото © Life.ru