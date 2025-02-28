Обломки сбитого беспилотника влетели в квартиру жилой многоэтажки в Тверской области
Беспилотник влетел в жилой дом в городе Удомля Тверской области
Один из сбитых в Тверской области украинских беспилотников влетел в жилой дом в городе Удомля. Об этом пишет SHOT.
Предварительно, обошлось без пострадавших. Пострадала квартира на шестом этаже девятиэтажки на улице Автодорожная.
Пострадавшая от обломков беспилотника квартира в городе Удомля. Фото © Life.ru
Пострадавшая от обломков беспилотника квартира в городе Удомля. Фото © Life.ru
Пострадавшая от обломков беспилотника квартира в городе Удомля. Фото © Life.ru
Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил об отражении атаки украинских дронов. По его словам, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Life.ru