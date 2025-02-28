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Регион
28 февраля, 20:23

Обломки сбитого беспилотника влетели в квартиру жилой многоэтажки в Тверской области

Беспилотник влетел в жилой дом в городе Удомля Тверской области

Один из сбитых в Тверской области украинских беспилотников влетел в жилой дом в городе Удомля. Об этом пишет SHOT.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Пострадала квартира на шестом этаже девятиэтажки на улице Автодорожная.

Пострадавшая от обломков беспилотника квартира в городе Удомля. Фото © Life.ru

Пострадавшая от обломков беспилотника квартира в городе Удомля. Фото © Life.ru

Пострадавшая от обломков беспилотника квартира в городе Удомля. Фото © Life.ru

Пострадавшая от обломков беспилотника квартира в городе Удомля. Фото © Life.ru

Пострадавшая от обломков беспилотника квартира в городе Удомля. Фото © Life.ru

Пострадавшая от обломков беспилотника квартира в городе Удомля. Фото © Life.ru

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил об отражении атаки украинских дронов. По его словам, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

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Life.ru

Артур Лапсаков
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