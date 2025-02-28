В Тверской области отразили атаку украинских беспилотников
Атака украинских беспилотников отражена в Тверской области, сообщил глава региона Игорь Руденя, чьи слова приводит пресс-служба регионального правительства.
По словам губернатора, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
«Силы и средства на месте. Продолжается мониторинг воздушного пространства. Идет процесс ликвидации БПЛА над территорией региона», — сообщил Руденя.
Ранее Life.ru рассказывал о сбитом беспилотнике в Смоленской области. БПЛА упал в Вяземском районе, после чего произошёл взрыв. Пострадавших и разрушений не было.
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