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Регион
28 февраля, 06:42

Беспилотник ВСУ упал и взорвался в Смоленской области

Смоленский губернатор Анохин заявил, что при взрыве дрона ВСУ никто не пострадал

В ночь на 28 февраля ВСУ попытались атаковать Смоленскую область с помощью беспилотников. Силы РЭБ «приземлили» все украинские дроны, сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.

«Сегодня ночью силами РЭБ была подавлена атака БПЛА в Вяземском районе. По предварительной информации, в результате падения БПЛА произошёл взрыв, пострадавших и разрушений нет», — написал глава области.

П его словам, на месте взрыва работают следственно-оперативные службы. Анохин также призвал граждан не приближаться к обломкам дронов.

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Ранее Life.ru показывал видео, на котором украинский беспилотник сбрасывает бомбу ФАБ-250М-54 в Брянской области. По нему открыли огонь российские военнослужащие, однако дрон всё же успел скинуть авибомбу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arturo Lopez Llontop

Владимир Озеров
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