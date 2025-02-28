Беспилотник ВСУ упал и взорвался в Смоленской области
Смоленский губернатор Анохин заявил, что при взрыве дрона ВСУ никто не пострадал
В ночь на 28 февраля ВСУ попытались атаковать Смоленскую область с помощью беспилотников. Силы РЭБ «приземлили» все украинские дроны, сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.
«Сегодня ночью силами РЭБ была подавлена атака БПЛА в Вяземском районе. По предварительной информации, в результате падения БПЛА произошёл взрыв, пострадавших и разрушений нет», — написал глава области.
П его словам, на месте взрыва работают следственно-оперативные службы. Анохин также призвал граждан не приближаться к обломкам дронов.
Ранее Life.ru показывал видео, на котором украинский беспилотник сбрасывает бомбу ФАБ-250М-54 в Брянской области. По нему открыли огонь российские военнослужащие, однако дрон всё же успел скинуть авибомбу.
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