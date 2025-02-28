Беспилотник ВСУ упал и взорвался в Смоленской области

В ночь на 28 февраля ВСУ попытались атаковать Смоленскую область с помощью беспилотников. Силы РЭБ «приземлили» все украинские дроны, сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.

«Сегодня ночью силами РЭБ была подавлена атака БПЛА в Вяземском районе. По предварительной информации, в результате падения БПЛА произошёл взрыв, пострадавших и разрушений нет», — написал глава области.

П его словам, на месте взрыва работают следственно-оперативные службы. Анохин также призвал граждан не приближаться к обломкам дронов.