Минобороны: За два часа над регионами России сбили 53 украинских дрона

Вечером 28 февраля за два часа, с 17:44 до 19:45, над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны сбили 53 украинских дрона. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В период с 17.44 до 19.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в заявлении Министерства обороны.

Массированную атаку дронов отразили над Крымом, а также Брянской, Орловской и Калужской областями. Больше всего БПЛА сбили над территорией Брянской области — 43. Пять аппаратов уничтожили в небе над Республикой Крым и четыре — над Орловской областью. Над Калужской области сбили один дрон.