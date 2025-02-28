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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 февраля, 18:36

Минобороны: За два часа над регионами России сбили 53 украинских дрона

Вечером 28 февраля за два часа, с 17:44 до 19:45, над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны сбили 53 украинских дрона. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В период с 17.44 до 19.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в заявлении Министерства обороны.

Массированную атаку дронов отразили над Крымом, а также Брянской, Орловской и Калужской областями. Больше всего БПЛА сбили над территорией Брянской области — 43. Пять аппаратов уничтожили в небе над Республикой Крым и четыре — над Орловской областью. Над Калужской области сбили один дрон.

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Отметим, что этим вечером ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. В ходе атаки пострадали два мирных жителя. Снаряд прилетел в селе Архангельское, где ранило осколками мужчину и женщину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Лия Мурадьян
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