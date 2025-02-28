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Регион
28 февраля, 17:01

ВСУ обстреляли Шебекинский район, ранения получили двое мирных жителей

ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области, пострадали два мирных жителя. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под ударом ВСУ Шебекинский округ. Пострадали два мирных жителя»,написал он.

Прилёт произошёл в селе Архангельское, от осколков снаряда пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали в ГКБ. Повреждены четыре частных дома, а также перебита газовая труба в одном из домовладений.

В Шебекино ударный дрон атаковал стоянку одного из предприятий. Осколки повредили легковой автомобиль, остальные последствия уточняются.

Два дома загорелись в Курской области после атаки украинского дрона
Два дома загорелись в Курской области после атаки украинского дрона

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о попытке дронов ВСУ атаковать регион. Средства РЭБ смогли приземлить все беспилотники, но один из них сдетонировал при падении. К счастью, никто не пострадал.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Юрий Лысенко
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