ВСУ обстреляли Шебекинский район, ранения получили двое мирных жителей

ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области, пострадали два мирных жителя. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под ударом ВСУ Шебекинский округ. Пострадали два мирных жителя», — написал он.

Прилёт произошёл в селе Архангельское, от осколков снаряда пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали в ГКБ. Повреждены четыре частных дома, а также перебита газовая труба в одном из домовладений.

В Шебекино ударный дрон атаковал стоянку одного из предприятий. Осколки повредили легковой автомобиль, остальные последствия уточняются.