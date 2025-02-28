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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 февраля, 20:53

Силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников менее чем за три часа

В период с 20:05 до 22:30 мск дежурные средства ПВО уничтожили и подавили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Пять дронов были сбиты над Смоленской областью, четыре — над Республикой Крым, три — над Белгородской областью, по два — над Брянской и Воронежской областями и ещё один — над Тверской областью.

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А с 17:44 до 19:45 мск над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны сбили 53 украинских дрона. Массированную атаку дронов отразили над Крымом, а также Брянской, Орловской и Калужской областями.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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