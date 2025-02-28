МиГом меньше: В Минобороны отчитались о богатой добыче российской ПВО за неделю
Минобороны: Средства ПВО России сбили МиГ-29 и 702 БПЛА ВСУ за неделю
Российские системы ПВО за неделю уничтожили самолёт МиГ-29 ВСУ в зоне спецоперации, а также 702 украинских беспилотника. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России.
«За неделю средствами ПВО сбиты самолёт МиГ-29 ВСУ, 13 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 20 американских управляемых авиационных бомб JDAM, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 42 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 702 БПЛА самолётного типа», — говорится в публикации.
Ранее в Минобороны сообщили об очередном успехе Армии России в курском приграничье. В этот раз наши бойцы освободили от присутствия противника деревню Новая Сорочина в Суджанском районе.
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