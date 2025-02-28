Не в кондиции: На Украине заявили, что две трети западной техники годятся только на запчасти
Нардеп Устинова: Две трети поставленной в ВСУ западной техники идут на запчасти
Две трети западной военной техники, которую получают ВСУ, непригодны для использования и разбираются на запчасти. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Александра Устинова в разговоре с телеканалом «Новости.LIVE», добавив, что техника европейской и американских армий находится «не в кондиции».
«Мы забираем много вещей, которые мы используем на запчасти. Когда вы видите, что к нам приезжает 30 машин, то машин 20 из них могут идти на разборку, поэтому есть такая проблема», — заявила украинский парламентарий.
В НАТО тоже наблюдают за ходом украинского конфликта и делают вывод об эффективности своих вооружений. Ранее Life.ru рассказывал, что страны запада поняли необходимость разработки и производства большого количества «одноразовых» беспилотных аппаратов, одно из главных преимуществ которых — их дешевизна.
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