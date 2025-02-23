Простая и недорогая в производстве российская техника превосходит дорогостоящее западное оружие. Об этом рассказывает издание Business Insider (BI).

«В конфликты высокой интенсивности вовлечена большая масса людей и техники, поэтому требуется не только качество, но и количество. Простое оружие сыграло большую роль на Украине, где недорогие российские беспилотники уничтожили европейскую технику стоимостью в миллионы евро», — указано в материале.

Агентство отметило, что Россия чаще наносила удары планирующими бомбами и дронами-камикадзе, припасая высокоточные боеприпасы для более важных целей. Журналисты заключили, что при прямом столкновении с РФ, Запад быстро израсходует запасы техники и оружия.