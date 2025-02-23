На Западе восхитились дешёвым оружием ВС РФ
BI: Простая и дешёвая техника ВС РФ оказалась эффективнее западного оружия
Простая и недорогая в производстве российская техника превосходит дорогостоящее западное оружие. Об этом рассказывает издание Business Insider (BI).
«В конфликты высокой интенсивности вовлечена большая масса людей и техники, поэтому требуется не только качество, но и количество. Простое оружие сыграло большую роль на Украине, где недорогие российские беспилотники уничтожили европейскую технику стоимостью в миллионы евро», — указано в материале.
Агентство отметило, что Россия чаще наносила удары планирующими бомбами и дронами-камикадзе, припасая высокоточные боеприпасы для более важных целей. Журналисты заключили, что при прямом столкновении с РФ, Запад быстро израсходует запасы техники и оружия.
Тем временем, ВС РФ 23 февраля нанесли удары по важным объектам на территории Украины. В операции было задействовано около 200 дронов системы «Герань». В Киеве виден мощный пожар. В Одесской области фиксируют около 15 взрывов.
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