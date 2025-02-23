Больше одноразовой техники: В НАТО назвали главный урок конфликта на Украине

Конфликт на Украине позволил изменить представление НАТО о ведении боевых действий. На Западе осознали необходимость разработки и производства большого количества дешёвых и «одноразовых» беспилотников, пишет Business Insider со ссылкой на бывших и нынешних чиновников из стран Североатлантического альянса.

В частности, глава Минобороны Швеции Пол Йонсон назвал осознание необходимости в большом количестве автономного оружия одним из ключевых уроков украинского конфликта. Министр пояснил, что посоветовал союзникам инвестировать в технологии БПЛА и борьбы с ними, так как они стали «аспектом современной войны».

С этим не смог не согласиться министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Для него главным уроком украинского конфликта является то, что Киев может производить экономически эффективное оружие и достигать возможностей, сопоставимых с дорогими системами Запада. По словам Поульсена, странам НАТО и ЕС требуется значительное количество дешёвого вооружения для противодействия внешним угрозам.

По информации издания, масштабное использование БПЛА не умаляет ценности сложных систем вооружений, однако в конфликте на Украине дешёвые дроны эффективно используются для уничтожения этих дорогостоящих систем. Авторы материала считают, что для «ведения крупных, затяжных конфликтов требуется нечто большее, чем изысканное оружие». В статье говорится, что теперь страны Запада делают выводы и готовятся к будущей «войне дронов».