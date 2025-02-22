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22 февраля, 14:47

В НАТО назвали Украину полигоном для испытаний военной техники

Представитель НАТО Тёрнер признал, что альянс испытывает технику на Украине

Страны-члены НАТО получили уникальную возможность опробовать технику в ходе боевых действий на Украине. Об этом заявил глава представительства военного блока в Незалежной Патрик Тёрнер.

«Есть много уроков, которые можно почерпнуть из опыта Украины», — проводит его слова kp.ru.

Тёрнер также обратил внимание на работу различных боевых платформ. Руководитель украинского представительства НАТО предложил проанализировать уязвимости техники, которая показала себя слишком медленной или чрезмерно демаскирующей позиции.

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Ранее генсек НАТО Марк Рютте сказал, что «с большим оптимизмом» смотрит на мирную инициативу президента США Дональда Трампа по Украине. По его мнению, важно, чтобы американский лидер начал эту инициативу совместно с главой России Владимиром Путиным и подчеркнул необходимость надёжных гарантий безопасности.

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Shutterstock / FOTODOM / vetre

Юрий Лысенко
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