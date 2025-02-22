В НАТО назвали Украину полигоном для испытаний военной техники

Страны-члены НАТО получили уникальную возможность опробовать технику в ходе боевых действий на Украине. Об этом заявил глава представительства военного блока в Незалежной Патрик Тёрнер.

«Есть много уроков, которые можно почерпнуть из опыта Украины», — проводит его слова kp.ru.

Тёрнер также обратил внимание на работу различных боевых платформ. Руководитель украинского представительства НАТО предложил проанализировать уязвимости техники, которая показала себя слишком медленной или чрезмерно демаскирующей позиции.