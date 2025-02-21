Песков: Россия не требовала в Эр-Рияде вывести войска НАТО из Восточной Европы

На переговорах в Эр-Рияде Россия не требовала, чтобы НАТО вывело весь свой военный контингент из восточноевропейских государств. Слухи об этом не имеют общих точек с действительностью, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.

«Наша позиция относительно того, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в течение нескольких, скоро почти десяток, волн [расширения] в сторону наших границ вызывает нашу обеспокоенность. Эта наша позиция всем хорошо известна, она ни для кого не секрет», — сказал представитель Кремля.