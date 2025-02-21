Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
21 февраля, 10:15

Песков: Россия не требовала в Эр-Рияде вывести войска НАТО из Восточной Европы

На переговорах в Эр-Рияде Россия не требовала, чтобы НАТО вывело весь свой военный контингент из восточноевропейских государств. Слухи об этом не имеют общих точек с действительностью, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.

«Наша позиция относительно того, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в течение нескольких, скоро почти десяток, волн [расширения] в сторону наших границ вызывает нашу обеспокоенность. Эта наша позиция всем хорошо известна, она ни для кого не секрет», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не приемлет для себя размещения натовских военнослужащих на территории Украины. В свою очередь, глава МИД РФ Лавров на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля заявил, что возможное вступление Киева в НАТО представляло бы для РФ непосредственную угрозу. А 20 февраля советник президента Румынии по обороне и национальной безопасности Кристиан Диаконеску заявил местному телеканалу Antena3, что на переговорах в Эр-Рияде российская сторона якобы потребовала вывода войск НАТО из Восточной Европы.

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Shutterstock /FOTODOM / Patrik Slezak

Владимир Озеров
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