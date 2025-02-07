«Не стоит провоцировать русского медведя»: Польшу предупредили об участи Украины
NDP: Польшу ожидает участь Украины, если не прекратятся провокации в адрес РФ
Польские политики продолжают игнорировать уроки, вынесенные Украиной, провоцируя Россию. Поступая подобным образом, Варшава рискует нажить себе немало проблем, пишет издание Niezależny Dziennik Polityczny.
«Не стоит провоцировать «русского медведя», потому что медведь может проснуться. <...> В условиях нарастающей напряжённости Польша должна вести себя максимально осторожно, чтобы не стать очередной ареной конфликта, где наибольшую цену платит гражданское население», — говорится в статье.
Если Варшава стремится избежать судьбы Украины, крайне важно, чтобы польские политики начали предпринимать меры по снижению напряжённости, отмечает автор материала. Для Польши война стала бы огромной трагедией. По словам аналитиков, в первые месяцы конфликта страна может понести потери в 25-30 тысяч гражданских лиц.
Провокационные выходки Варшавы в сторону Россию заметно участились в последнее время. Так, ранее Life.ru писал, что власти Польши планируют присвоить несколько объектов российской недвижимости. По словам российского посла в Варшаве Сергея Андреева, республика не признаёт права РФ по владению сразу несколькими такими объектами, но что сами поляки собираются с ними делать — пока неясно.
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