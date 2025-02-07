Польские политики продолжают игнорировать уроки, вынесенные Украиной, провоцируя Россию. Поступая подобным образом, Варшава рискует нажить себе немало проблем, пишет издание Niezależny Dziennik Polityczny.

«Не стоит провоцировать «русского медведя», потому что медведь может проснуться. <...> В условиях нарастающей напряжённости Польша должна вести себя максимально осторожно, чтобы не стать очередной ареной конфликта, где наибольшую цену платит гражданское население», — говорится в статье.

Если Варшава стремится избежать судьбы Украины, крайне важно, чтобы польские политики начали предпринимать меры по снижению напряжённости, отмечает автор материала. Для Польши война стала бы огромной трагедией. По словам аналитиков, в первые месяцы конфликта страна может понести потери в 25-30 тысяч гражданских лиц.