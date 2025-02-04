Посол Андреев: Польша планирует изъять объекты российской недвижимости

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что польские власти претендуют на несколько объектов недвижимости, принадлежащих Москве.

«Есть ряд объектов, права на которые польская сторона не признаёт за нами. Какие у них планы относительно этих объектов, пока не понятно», — цитирует Андреева РИА «Новости».