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Регион
4 февраля, 03:06

Посол Андреев: Польша планирует изъять объекты российской недвижимости

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что польские власти претендуют на несколько объектов недвижимости, принадлежащих Москве.

«Есть ряд объектов, права на которые польская сторона не признаёт за нами. Какие у них планы относительно этих объектов, пока не понятно»,цитирует Андреева РИА «Новости».

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Ранее польский президент Анджей Дуда предложил демонтировать газопроводы «Северный поток». Он считает, что они представляют значительную угрозу для стран Центральной Европы, включая Украину, Польшу и Словакию. Дуда также отметил, что это решение помешает Германии снова обратиться к России за дешёвыми ресурсами, способными стабилизировать экономику ФРГ в условиях кризиса.

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Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski

Лия Мурадьян
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