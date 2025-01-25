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25 января, 05:24

Польша хочет «защитить» Европу от российских ракет шестиметровым забором

AP: Польша планирует спасти ЕС от российских ракет «Циркон» 6-метровым забором

Власти Польши планируют «спасти» Евросоюз от российских ракет «Циркон» шестиметровым забором у белорусской границы. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Сообщается, что околицу снабдили колючей проволокой и камерами видеонаблюдения. Пограничники ведут там строгий контроль с воздуха. Помимо этого, Польша перевезла к границе с Белоруссией около 13 тысяч солдат. Журналисты предполагают, что данная мера обоснована скорым размещением ракет «Циркон» на территории РБ.

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На границе Польши и Белоруссии находятся настоящие «зоны смерти» для мигрантов. Ранее в Европарламенте возмутились, что ещё год назад Варшава приняла закон, позволяющий пограничникам применять оружие против иностранцев, пересекающих буферную зону. При этом доступа к нелегалам не было ни у СМИ, ни у правозащитников. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Варшаве закрыть все пункты пропуска и отметил, что белорусы в Польшу не ездят.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fotokon

Николай Рюмин
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