Страны Европы заключат пакт против России

В ходе предстоящего визита британского премьер-министра Кира Стармера в Варшаву, Польша и Великобритания подпишут соглашение, в рамках которого предусмотрят пункт о сдерживании России. Об этом сообщает издание Politico.

«Ожидается, что в этом месяце начнутся переговоры по согласованию договора, который станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на недавних соглашениях с Францией и Германией», — отмечается в материале.