Страны Европы заключат пакт против России
Politico: Польша и Великобритания заключат пакт по сдерживанию России
В ходе предстоящего визита британского премьер-министра Кира Стармера в Варшаву, Польша и Великобритания подпишут соглашение, в рамках которого предусмотрят пункт о сдерживании России. Об этом сообщает издание Politico.
«Ожидается, что в этом месяце начнутся переговоры по согласованию договора, который станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на недавних соглашениях с Францией и Германией», — отмечается в материале.
Кроме того, сообщается, что Лондон и Варшава уже активно работают над совместными оборонными проектами. В частности, речь идёт о разработке фрегата Miecznik AH140. Он должен обеспечить поставку новых военных кораблей для патрулирования Балтийского моря. Также предпринимаются шаги по внедрению системы ПВО.
Ранее Life.ru рассказал, что 16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые посетил Киев в качестве главы кабинета министров для встречи с Владимиром Зеленским. Политики также подписали «столетнее соглашение». Этот новый договор расширит оборонное сотрудничество между Киевом и Лондоном, а также охватит научные, торговые и экономические области.
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