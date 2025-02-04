Посол рассказал о реакции Польши на появление в российском арсенале «‎Орешника»

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что руководство Польши осознает последствия разработки в России мощного ракетного комплекса «Орешник», но притворяется, что не обратило на это внимание. По его мнению, после первого применения в зоне СВО этой осенью в республике «сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идёт речь, то ли не обратили внимания».