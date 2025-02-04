Посол рассказал о реакции Польши на появление в российском арсенале «Орешника»
Посол РФ Андреев отметил притворство Польши о значении разработки «Орешника»
Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что руководство Польши осознает последствия разработки в России мощного ракетного комплекса «Орешник», но притворяется, что не обратило на это внимание. По его мнению, после первого применения в зоне СВО этой осенью в республике «сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идёт речь, то ли не обратили внимания».
«Уверен, что и политическое, и военное руководство Польши вполне осознаёт, какие последствия имеет появление в российском арсенале неядерного вооружения такой мощности, от которого нет защиты», — высказался Андреев в интервью РИА «Новости».
Напомним, 21 ноября 2024 года Армия России применила в зоне СВО новейшую ракету «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ дальнобойными ракетами западного производства. Президент Владимир Путин подтвердил использование новейшего оружия. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о страхе Владимира Зеленского из-за ответа России. А канцлер Германии Олаф Шольц с тревогой высказался о русском «Орешнике». В январе 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что ракетный комплекс «Орешник» будет установлен в стране в ближайшее время недалеко от Смоленска.
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