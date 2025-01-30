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«Орешник» (ракета)

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Регион
30 января, 04:06

Кедми: Одна система «Орешник» в Белоруссии успокоит Польшу навсегда

Установка всего одной современной российской системы «Орешник» в Белоруссии может утихомирить Польшу навсегда. Такое мнение выразил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью агентству БелТА.

Если Минск получит одну такую систему, это подействует на Польшу и её союзников. Кедми отметил, что Белоруссия никогда не проявляла агрессии к соседям, в отличие от Варшавы, которая постоянно создаёт напряжённость.

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«У Польши одна забота: найти нового Лжедмитрия для российского трона. Они пытаются сделать то же самое и в отношении Белоруссии», — добавил политолог.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» будет установлен в стране в ближайшее время. По его словам, система появится недалеко от Смоленска.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alones

Лия Мурадьян
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