Сырский признал бессилие украинских ПВО перед российским «Орешником»
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Украина в настоящий момент не имеет систем, которые могли бы осуществить перехват боеголовок российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник». Такое заявление генерал сделал в интервью телеканалу ТСН.
«Пока нет [подобных средств]», — произнёс Сырский.
О неспособности любых существующих на Западе систем ПВО сбить «Орешник» ранее заявлял и президент РФ Владимир Путин. Ведущие оружейники мира прямо сейчас пытаются закрыть эту уязвимость перед российской разработкой, сообщали в США.
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