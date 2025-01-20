Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
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Регион
19 января, 21:12

Сырский признал бессилие украинских ПВО перед российским «Орешником»

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Украина в настоящий момент не имеет систем, которые могли бы осуществить перехват боеголовок российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник». Такое заявление генерал сделал в интервью телеканалу ТСН.

«Пока нет [подобных средств]», — произнёс Сырский.

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О неспособности любых существующих на Западе систем ПВО сбить «Орешник» ранее заявлял и президент РФ Владимир Путин. Ведущие оружейники мира прямо сейчас пытаются закрыть эту уязвимость перед российской разработкой, сообщали в США.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Тимур Хингеев
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