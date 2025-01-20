Сырский признал бессилие украинских ПВО перед российским «Орешником»

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Украина в настоящий момент не имеет систем, которые могли бы осуществить перехват боеголовок российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник». Такое заявление генерал сделал в интервью телеканалу ТСН.